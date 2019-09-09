Данилюк обговорив із главою МЗС Молдови питання енергетичної безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк провів зустріч із міністром закордонних справ і європейської інтеграції Республіки Молдова Ніколає Попеску, передає УНН із посиланням на пресслужбу РНБО.
“Відбулася зустріч Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Данилюка з Міністром закордонних справ і європейської інтеграції Республіки Молдова Ніколає Попеску, Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Молдова в Україні Русланом Болбочаном та радником Прем’єр-міністра Республіки Молдова по зовнішній політиці і стратегічному плануванню Владіміром Кульмінскі”, — йдеться у повідомленні.
Під час зустрічі сторони обговорили питання двостороннього співробітництва, спільні українсько-молдовські державні проекти та питання енергетичної безпеки, зокрема, газопостачання, повідомили у РНБО.
У пресслужбі відзначили, що Данилюк подякував представникам молдовської сторони за підтримку вектора України в нових політичних умовах та підкреслив важливість координації позицій сторін у питаннях енергетичної безпеки.
Нагадаємо, Данилюк обговорив із колишнім заступником генсека ООН ситуацію на Донбасі.