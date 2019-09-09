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Данилюк обговорив із главою МЗС Молдови питання енергетичної безпеки

Данилюк обговорив із главою МЗС Молдови питання енергетичної безпеки

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк провів зустріч із міністром закордонних справ і європейської інтеграції Республіки Молдова Ніколає Попеску, передає УНН із посиланням на пресслужбу РНБО.

“Відбулася зустріч Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Данилюка з Міністром закордонних справ і європейської інтеграції Республіки Молдова Ніколає Попеску, Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Молдова в Україні Русланом Болбочаном та радником Прем’єр-міністра Республіки Молдова по зовнішній політиці і стратегічному плануванню Владіміром Кульмінскі”, — йдеться у повідомленні.

Під час зустрічі сторони обговорили питання двостороннього співробітництва, спільні українсько-молдовські державні проекти та питання енергетичної безпеки, зокрема, газопостачання, повідомили у РНБО.

У пресслужбі відзначили, що Данилюк подякував представникам молдовської сторони за підтримку вектора України в нових політичних умовах та підкреслив важливість координації позицій сторін у питаннях енергетичної безпеки.

Нагадаємо, Данилюк обговорив із колишнім заступником генсека ООН ситуацію на Донбасі.

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