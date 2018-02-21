Данилюк назвал сроки продажи государственных Укргазбанка и ПриватБанка
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Государство планирует продать государственные Укргазбанк и ПриватБанк в 2020-м и 2022 годах соответственно. Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк в среду, передает корреспондент УНН.
"Нам необходимо уменьшить долю присутствия государства в банковском секторе до 24% с 55%, которые есть сегодня. В частности, Укргазбанк и ПриватБанк должны быть полностью проданы в 2020 и 2022 годах соответственно", - сообщил А.Данилюк.
Напомним, в Минфине ранее заявили, что относительно двух банков ведутся переговоры с международными финансовыми учреждениями о вхождении и помощи с корпоративным управлением, бизнес-процессами, что повысит стоимость банков перед приватизацией.