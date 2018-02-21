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Данилюк назвав терміни продажу державних Укргазбанку та ПриватБанку

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Держава планує продати державні Укргазбанк та ПриватБанк у 2020-му та 2022 роках відповідно. Про це повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк у середу, передає кореспондент УНН.

"Нам необхідно зменшити частку присутності держави у банківському секторі до 24% з 55%, які є сьогодні. Зокрема, Укргазбанк та ПриватБанк мають бути повністю продані у 2020 та 2022 роках відповідно", - повідомив О.Данилюк.

Нагадаємо, у Мінфіні раніше заявили, що щодо двох банків ведуться переговори з міжнародними фінансовими установами про входження і допомогу з корпоративним управлінням, бізнес-процесами, що підвищить вартість банків перед приватизацією.

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