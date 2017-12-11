Данилюк должен подписать договор о предоставлении госгарантий по кредиту "Энергоатома" на 250 млн долл.
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Кабинет министров Украины утвердил условия предоставления государственной гарантии для обеспечения долговых обязательств ГП НАЭК "Энергоатом" на 250 млн долл. для строительства централизованного хранилища отработанного ядерного топлива реакторов ВВЭР АЭС Украины. Соответствующее постановление обнародовано на официальном сайте правительства, передает УНН.
Согласиться с предложением Министерства энергетики и угольной промышленности о предоставлении в 2017 году государственной гарантии для обеспечения выполнения долговых обязательств государственного предприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания" Энергоатом" по кредиту (займу) в сумме 250 млн долларов США, привлекаемого им для финансирования инвестиционного проекта (государственного) "Строительство централизованного хранилища отработанного ядерного топлива реакторов ВВЭР АЭС Украины", - говорится в постановлении.
Также правительство уполномочило министра финансов подписать договор о предоставлении государственной гарантии для обеспечения выполнения долговых обязательств по заимствованиям и другие связанные с ним документы, в частности арбитражное соглашение.
Отмечается, что Плата за предоставление государственной гарантии устанавливается в размере 0,5% годовых непогашенной объема заимствования.
Кроме того, как говорится в документе, стороной договора о предоставлении государственной гарантии, кроме кредитора (заимодавца) и гаранта, также может быть Корпорация зарубежных частных инвестиций (Overseas Private Investment Corporation), которая предоставляет страхование в связи с заимствованием и к которой могут перейти права требования к заемщику по заимствованиям.
Напомним, НАЭК "Энергоатом" намерен использовать часть средств займа от Европейского банка реконструкции и развития и Европейского сообщества по атомной энергии ("Евроатом") для покрытия расходов по программе "Комплексная (консолидированная) программа повышения безопасности энергоблоков атомных электростанций".