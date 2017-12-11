Данилюк має підписати договір щодо надання держгарантій по кредиту "Енергоатома" на 250 млн дол.
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив умови надання державної гарантії для забезпечення боргових зобов’язань ДП НАЕК “Енергоатом” на 250 млн дол. для будівництва централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР АЕС України. Відповідна постанова оприлюднена на офіційному сайті уряду, передає УНН.
Погодитися з пропозицією Міністерства енергетики та вугільної промисловості щодо надання у 2017 році державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань державного підприємства “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом” за кредитом (позикою) в сумі 250 млн доларів США, що залучається ним для фінансування інвестиційного проекту (державного) “Будівництво централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР АЕС України”, - йдеться у постанові.
Також уряд уповноважив міністра фінансів підписати договір щодо надання державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченням та інші пов’язані з ним документи, зокрема арбітражну угоду.
Зазначається, що Плата за надання державної гарантії установлюється в розмірі 0,5% річних непогашеного обсягу запозичення.
Крім того, як ідеться у документі, стороною договору щодо надання державної гарантії, крім кредитора (позикодавця) та гаранта, також може бути Корпорація зарубіжних приватних інвестицій (Overseas Private Investment Corporation), яка надає страхування у зв’язку із запозиченням і до якої можуть перейти права вимоги до позичальника за запозиченням.
Нагадаємо, НАЕК "Енергоатом" має намір використати частину коштів позики від Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського співтовариства з атомної енергії ("Євроатом") для покриття витрат за програмою "Комплексна (консолідована) програма підвищення безпеки енергоблоків атомних електростанцій"