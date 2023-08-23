Данилов отреагировал на заявление режиссера фон Триера: "Война - это не кино, где актеры играют в жизнь и смерть"

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“Война — это не кино, где актеры играют в жизнь и смерть. За каждым живым террористом-россиянином стоит убитый украинец. Выбор между палачом и жертвой становится трагедией, когда художник выбирает сторону палача. Украина живет не в абстракции, а в жестокой реальности, в которой россияне — убийцы”, — написал Данилов в соцсети X.

Он дал совет известному режиссеру. Попросил представить, что это в его город ежедневно летит российская ракета, это его отца или мать убили, вывезли в россию его внука, а русский мародер изнасиловал его жену, перед этим сжегши его дом.

“В таком случае абстракция лицемерного „гуманизма“ приобретает совсем иные черты — реальной, а не выдуманной жизни”, -отметил Данилов.

Война — это не кино, где актеры играют в жизнь и смерть. За каждым живым террористом-россиянином стоит убитый украинец. Выбор между палачом и жертвой становится трагедией, когда художник выбирает сторону палача. Украина живет не в абстракции, а в жестокой реальности, в которой россияне — убийцы.... pic.twitter.com/SYGc4sZ2aA

Напомним

Датский режиссер Ларс фон Триер опубликовал в Instagram обращение к президентам Украины и России, а также прем’премьер-министру Дании, в котором отметил, что “жизнь россиян также имеет значение”.