Життя росіян теж важливі: Данський режисер звернувся до президента України та прем'єра Данії на тлі постачання винищувачів F-16
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Данський режисер Ларс фон Трієр опублікував в Instagram звернення до президентів України та росії, а також прем'єр-міністра Данії, у якому зазначив, що “життя росіян також має значення”. Про це пише УНН з посиланням на пост Трієра в в Instagram.
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“До речі: пану Зеленському та пану путіну, і не в останню чергу пані Фредеріксен (яка вчора, як по вуха закохана, позувала в кабіні однієї з найстрашніших машин для вбивств сучасності, посміхаючись від вуха до вуха):
“ЖИТТЯ РОСІЯН ТЕЖ ВАЖЛИВІ!”
З найкращими побажаннями, Ларс”, - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Ймовірно, у такий спосіб відомий режисер відреагував на інформацію про те, що Нідерланди та Данія зобов'язалися надати Україні американські винищувачі F-16 після завершення підготовки українських пілотів та інженерів.
Нагадаємо
Данія передасть Україні 19 легких багатоцільових винищувачів четвертого покоління F-16.