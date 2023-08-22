Життя росіян теж важливі: Данський режисер звернувся до президента України та прем'єра Данії на тлі постачання винищувачів F-16

Цитата

“До речі: пану Зеленському та пану путіну, і не в останню чергу пані Фредеріксен (яка вчора, як по вуха закохана, позувала в кабіні однієї з найстрашніших машин для вбивств сучасності, посміхаючись від вуха до вуха):

“ЖИТТЯ РОСІЯН ТЕЖ ВАЖЛИВІ!”

З найкращими побажаннями, Ларс”, - йдеться у повідомленні.

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Доповнення

Ймовірно, у такий спосіб відомий режисер відреагував на інформацію про те, що Нідерланди та Данія зобов'язалися надати Україні американські винищувачі F-16 після завершення підготовки українських пілотів та інженерів.

Нагадаємо

Данія передасть Україні 19 легких багатоцільових винищувачів четвертого покоління F-16.