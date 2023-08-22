Жизни россиян тоже важны: Датский режиссер обратился к президенту Украины и премьеру Дании на фоне поставок истребителей F-16
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Датский режиссер Ларс фон Триер опубликовал в Instagram обращение к президентам Украины и России, а также премьер-министру Дании, в котором отметил, что “жизнь россиян также имеет значение”. Об этом пишет УНН со ссылкой на пост Триера в в Instagram.
Цитата
“Кстати: господину Зеленскому и господину путину, и не в последнюю очередь госпоже Фредериксен (которая вчера, как по уши влюбленная, позировала в кабине одной из самых страшных машин для убийств современности, улыбаясь от уха до уха):
“ЖИЗНИ РУССКИХ ТОЖЕ ВАЖНЫ!”
С наилучшими пожеланиями, Ларс”, - говорится в сообщении.
Дополнение
Вероятно, таким образом известный режиссер отреагировал на информацию о том, что Нидерланды и Дания обязались предоставить Украине американские истребители F-16 после завершения подготовки украинских пилотов и инженеров.
Напомним
Дания передаст Украине 19 легких многоцелевых истребителей четвертого поколения F-16.