Жизни россиян тоже важны: Датский режиссер обратился к президенту Украины и премьеру Дании на фоне поставок истребителей F-16

Цитата

“Кстати: господину Зеленскому и господину путину, и не в последнюю очередь госпоже Фредериксен (которая вчера, как по уши влюбленная, позировала в кабине одной из самых страшных машин для убийств современности, улыбаясь от уха до уха):

“ЖИЗНИ РУССКИХ ТОЖЕ ВАЖНЫ!”

С наилучшими пожеланиями, Ларс”, - говорится в сообщении.

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Дополнение

Вероятно, таким образом известный режиссер отреагировал на информацию о том, что Нидерланды и Дания обязались предоставить Украине американские истребители F-16 после завершения подготовки украинских пилотов и инженеров.

Напомним

Дания передаст Украине 19 легких многоцелевых истребителей четвертого поколения F-16.