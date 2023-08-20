Фото дня: Зеленський разом з прем'єром Данії позували у кабіні F-16
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Під час візиту на данську авіабазу Скрюдструп, Володимир Зеленський та Метте Фредеріксен залізли у кабіну F-16 та зробили кілька спільних фото, пише УНН.
Деталі
Під час робочого візиту до Данії Володимир Зеленській спільно з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен відвідали авіабазу Скрюдструп, на якій знаходяться в тому числі винищувачі F-16.
Зеленський та Фредеріксен вдвох залізли до кабіни винищувача та, посміхаючись, позували фотографам. Опубліковані фото є роботою данського фотографа Медса Клауса Расмуссена.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Прозвучав дуже важливий сигнал щодо надання F-16 – Зеленський