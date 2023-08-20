Фото дня: Зеленський разом з прем'єром Данії позували у кабіні F-16

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Під час робочого візиту до Данії Володимир Зеленській спільно з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен відвідали авіабазу Скрюдструп, на якій знаходяться в тому числі винищувачі F-16.

Зеленський та Фредеріксен вдвох залізли до кабіни винищувача та, посміхаючись, позували фотографам. Опубліковані фото є роботою данського фотографа Медса Клауса Расмуссена.

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