Фото дня: Зеленский вместе с премьером Дании позировали в кабине F-16
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Во время визита на датскую авиабазу Скрюдструп, Владимир Зеленский и Метте Фредериксен залезли в кабину F-16 и сделали несколько совместных фото, пишет УНН.
Детали
Во время рабочего визита в Данию Владимир Зеленский совместно с премьер-министром Дании Метте Фредериксен посетили авиабазу Скрюдструп, на которой находятся в том числе истребители F-16.
Зеленский и Фредериксен вдвоем залезли в кабину истребителя и, улыбаясь, позировали фотографам. Опубликованные фото являются работой датского фотографа Медса Клауса Расмуссена.
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