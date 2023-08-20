Фото дня: Зеленский вместе с премьером Дании позировали в кабине F-16

Детали

Во время рабочего визита в Данию Владимир Зеленский совместно с премьер-министром Дании Метте Фредериксен посетили авиабазу Скрюдструп, на которой находятся в том числе истребители F-16.

Зеленский и Фредериксен вдвоем залезли в кабину истребителя и, улыбаясь, позировали фотографам. Опубликованные фото являются работой датского фотографа Медса Клауса Расмуссена.

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