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Данілов відреагував на заяву режисера фон Трієра: "Війна - це не кіно, де актори грають у життя та смерть"

Київ • УНН

 • 775347 перегляди

КИЇВ. 23 серпня. УНН. Секретар РНБО Олексій Данілов звернувся до Данського режисера Ларс фон Трієра, який заявив, що “життя росіян також має значення”. Данілов порадив режисеру уявити, як рф атакує його місто, передає УНН.

Цитата

“Війна — це не кіно, де актори грають у життя та смерть. За кожним живим терористом-росіянином стоїть вбитий українець. Вибір між катом і жертвою стає трагедією, коли митець обирає сторону ката. Україна живе не в абстракції, а в жорстокій реальності, в якій росіяни — вбивці”, — написав Данілов у соцмережі X.

Він дав пораду відомому режисерові. Попросив уявити, що це в його місто щоденно летить російська ракета, це його батька чи матір убили, вивезли до росії його онука, а російський мародер зґвалтував його дружину, перед цим спаливши його дім.

“У такому разі абстракція лицемірного „гуманізму“ набуває зовсім інших рис — реального, а не видуманого життя”, -зазначив Данілов.

Війна — це не кіно, де актори грають у життя та смерть. За кожним живим терористом-росіянином стоїть вбитий українець. Вибір між катом і жертвою стає трагедією, коли митець обирає сторону ката. Україна живе не в абстракції, а в жорстокій реальності, в якій росіяни — вбивці.... pic.twitter.com/SYGc4sZ2aA

— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) August 23, 2023

Нагадаємо

Данський режисер Ларс фон Трієр опублікував в Instagram звернення до президентів України та росії, а також прем’єр-міністра Данії, у якому зазначив, що “життя росіян також має значення”.

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