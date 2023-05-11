Данилов: Украину хотят посадить за стол переговоров с рф, мы пойдем на это только на своих условиях

Цитата

«Идет нагнетание ситуации, чтобы как можно быстрее посадить нас за стол переговоров на условиях россии. Сейчас запущена очень большая кампания по этому поводу. Сейчас очень много предложений из разных стран по этому поводу, но имейте в виду, я более чем уверен, что если мы будем о чем-то разговаривать, и Президент примет такое решение, то это будет только на условиях нашей страны», - сказал Данилов.

Он подчеркнул, что никто национальные интересы сдавать не собирается.

Дополнение

В последнее время из ряда стран раздаются призывы к переговорам. Президент Колумбии, к примеру, призвал к мирным переговорам россии и Украины уже сейчас.

Экс-канцлер Германии Меркель заявляла, что надо подумать о возможности переговоров между Украиной и россией.

Мирным посредником позиционирует себя, в частности, и Китай. О важности переговоров заявляли и в Бразилии.