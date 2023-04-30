Меркель заявила, що треба подумати про можливість переговорів між Україною та рф: у Зеленського відреагували

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"Перш за все, щоб не було непорозумінь, скажу: те, що путін зробив 24 лютого минулого року - абсолютно неприйнятно, а те, що зараз робить Захід - правильно", - сказала Меркель.

Зазначається, що, тим не менш, Меркель, як і раніше, вважає, що спроби дипломатичних переговорів із президентом рф у період до повномасштабної війни були виправдані.

"Свого часу я всіма доступними способами намагалася запобігти нинішній ситуації, в яку ми втягнуті діями путіна. Те, що це не вдалося, на мій погляд, не доводить того, що не варто було намагатися", - зазначила Меркель.

Чим завершиться війна в Україні, Меркель прогнозувати не взялася.

"З цього приводу скажу тільки одне: мені було б важливо, щоб ми не дивилися надто вузько, і якщо хтось, як пан Ішингер (ексголова Мюнхенської безпекової конференції Вольфганг Ішингер (Wolfgang Ischinger - ред.), каже, що треба подумати про можливість перемовин, не треба одразу шикати. Треба, щоб люди, які занепокоєні тим, як усе завершиться, могли висловитися - не всі вони підтакують путіну", - заявила Меркель.

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Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що ексканцлер Меркель, яка поставила Європу в тотальну залежність від російських енергоносіїв, виправдовується: «Я зробила все, щоб росія не почала війну, і тому отримала... російський дешевий газ».

«Фантастика. Адже війна не почалася, вірно? Далі автор Мінсько-Нормандського формату продовжує: «Треба думати про переговори, не всі миротворці мислять по-путінськи». Одне питання: переговори про що? Знову про дешевий газ від рф? Але чи обов'язково це має бути… ціною зруйнованих територій України і сотень тисяч невинних українських життів? І головне – з ким? З офіційно визнаними міжнародними військовими злочинцями?», - написав Подоляк у Twitter.

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Подоляк задається питаннями, що невже після 430 днів жорстокої війни можна настільки глибоко нехтувати свободою, настільки відверто не помічати російських масових убивств і так відкрито ненавидіти право України на самозахист.

«Якщо ви не можете виправити помилки минулого – просто припиніть виправдовуватися і заохочувати агресора», - додав Подоляк.