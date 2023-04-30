Меркель заявила, що треба подумати про можливість переговорів між Україною та рф: у Зеленського відреагували
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Колишня канцлерка Ангела Меркель заявила, що треба подумати про можливість перемовин між Україною та росією про припинення війни. Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк відреагував на цю заяву. Про це УНН повідомляє з посиланням на DW.
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"Перш за все, щоб не було непорозумінь, скажу: те, що путін зробив 24 лютого минулого року - абсолютно неприйнятно, а те, що зараз робить Захід - правильно", - сказала Меркель.
Зазначається, що, тим не менш, Меркель, як і раніше, вважає, що спроби дипломатичних переговорів із президентом рф у період до повномасштабної війни були виправдані.
"Свого часу я всіма доступними способами намагалася запобігти нинішній ситуації, в яку ми втягнуті діями путіна. Те, що це не вдалося, на мій погляд, не доводить того, що не варто було намагатися", - зазначила Меркель.
Чим завершиться війна в Україні, Меркель прогнозувати не взялася.
"З цього приводу скажу тільки одне: мені було б важливо, щоб ми не дивилися надто вузько, і якщо хтось, як пан Ішингер (ексголова Мюнхенської безпекової конференції Вольфганг Ішингер (Wolfgang Ischinger - ред.), каже, що треба подумати про можливість перемовин, не треба одразу шикати. Треба, щоб люди, які занепокоєні тим, як усе завершиться, могли висловитися - не всі вони підтакують путіну", - заявила Меркель.
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Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що ексканцлер Меркель, яка поставила Європу в тотальну залежність від російських енергоносіїв, виправдовується: «Я зробила все, щоб росія не почала війну, і тому отримала... російський дешевий газ».
«Фантастика. Адже війна не почалася, вірно? Далі автор Мінсько-Нормандського формату продовжує: «Треба думати про переговори, не всі миротворці мислять по-путінськи». Одне питання: переговори про що? Знову про дешевий газ від рф? Але чи обов'язково це має бути… ціною зруйнованих територій України і сотень тисяч невинних українських життів? І головне – з ким? З офіційно визнаними міжнародними військовими злочинцями?», - написав Подоляк у Twitter.
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Подоляк задається питаннями, що невже після 430 днів жорстокої війни можна настільки глибоко нехтувати свободою, настільки відверто не помічати російських масових убивств і так відкрито ненавидіти право України на самозахист.
«Якщо ви не можете виправити помилки минулого – просто припиніть виправдовуватися і заохочувати агресора», - додав Подоляк.