Меркель заявила, що треба подумати про можливість переговорів між Україною та рф: у Зеленського відреагували

ukru
12:29 • 12240 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

10:29 • 110539 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
08:30 • 110379 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
07:03 • 115124 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 166736 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 335055 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 430631 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 334573 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 354558 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 311934 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
1 м/с
97 %
746 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

31 березня, 03:06 • 109679 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

31 березня, 04:23 • 116325 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 124406 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 92123 перегляди
Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

09:36 • 70766 перегляди
Публікації
"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 110407 перегляди
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 166635 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 450128 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 588904 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 617360 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 46510 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 92123 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 124406 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 223823 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 430593 перегляди
Актуальне
Меркель заявила, що треба подумати про можливість переговорів між Україною та рф: у Зеленського відреагували

Меркель заявила, що треба подумати про можливість переговорів між Україною та рф: у Зеленського відреагували

Київ • УНН

 • 829546 перегляди

КИЇВ. 30 квітня. УНН. Колишня канцлерка Ангела Меркель заявила, що треба подумати про можливість перемовин між Україною та росією про припинення війни. Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк відреагував на цю заяву. Про це УНН повідомляє з посиланням на DW.

Цитата

"Перш за все, щоб не було непорозумінь, скажу: те, що путін зробив 24 лютого минулого року - абсолютно неприйнятно, а те, що зараз робить Захід - правильно", - сказала Меркель.

Зазначається, що, тим не менш, Меркель, як і раніше, вважає, що спроби дипломатичних переговорів із президентом рф у період до повномасштабної війни були виправдані.

"Свого часу я всіма доступними способами намагалася запобігти нинішній ситуації, в яку ми втягнуті діями путіна. Те, що це не вдалося, на мій погляд, не доводить того, що не варто було намагатися", - зазначила Меркель.

Чим завершиться війна в Україні, Меркель прогнозувати не взялася.

"З цього приводу скажу тільки одне: мені було б важливо, щоб ми не дивилися надто вузько, і якщо хтось, як пан Ішингер (ексголова Мюнхенської безпекової конференції Вольфганг Ішингер (Wolfgang Ischinger - ред.), каже, що треба подумати про можливість перемовин, не треба одразу шикати. Треба, щоб люди, які занепокоєні тим, як усе завершиться, могли висловитися - не всі вони підтакують путіну", - заявила Меркель.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Немає ознак, що путін готується до миру: Столтенберг про перспективу перемовин між Україною та рф

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що ексканцлер Меркель, яка поставила Європу в тотальну залежність від російських енергоносіїв, виправдовується: «Я зробила все, щоб росія не почала війну, і тому отримала... російський дешевий газ».

«Фантастика. Адже війна не почалася, вірно? Далі автор Мінсько-Нормандського формату продовжує: «Треба думати про переговори, не всі миротворці мислять по-путінськи». Одне питання: переговори про що? Знову про дешевий газ від рф? Але чи обов'язково це має бути… ціною зруйнованих територій України і сотень тисяч невинних українських життів? І головне – з ким? З офіційно визнаними міжнародними військовими злочинцями?», - написав Подоляк у Twitter.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Блінкен поки що виключає переговори між Україною і рф

Подоляк задається питаннями, що невже після 430 днів жорстокої війни можна настільки глибоко нехтувати свободою, настільки відверто не помічати російських масових убивств і так відкрито ненавидіти право України на самозахист.

«Якщо ви не можете виправити помилки минулого – просто припиніть виправдовуватися і заохочувати агресора», - додав Подоляк.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаПолітикаНовини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$73.00
Bitcoin
$82,193.10
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.16
Золото
$3,151.51
Ethereum
$1,813.25