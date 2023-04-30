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Меркель заявила, что надо подумать о возможности переговоров  между Украиной и рф: у Зеленского отреагировали

Меркель заявила, что надо подумать о возможности переговоров  между Украиной и рф: у Зеленского отреагировали

Киев • УНН

 • 829541 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Бывший канцлер Ангела Меркель заявила, что надо подумать о возможности переговоров между Украиной и россией о прекращении войны. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк отреагировал на это заявление. Об этом УНН сообщает со ссылкой на DW.

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"Прежде всего, чтобы не было недопониманий, скажу: то, что путин сделал 24 февраля прошлого года - абсолютно неприемлемо, а то, что сейчас делает Запад - правильно", - сказала Меркель.

Отмечается, что тем не менее, Меркель по-прежнему считает, что попытки дипломатических переговоров с президентом рф в период до полномасштабной войны были оправданы.

"В свое время я всеми доступными способами пыталась предотвратить нынешнюю ситуацию, в которую мы втянуты действиями путина. То, что это не удалось, на мой взгляд, не доказывает того, что не стоило пытаться", - отметила Меркель.

Чем завершится война в Украине, Меркель прогнозировать не взялась.

"По этому поводу скажу только одно: мне было бы важно, чтобы мы не смотрели слишком узко и если кто-то, как господин Ишингер (экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger - ред.), говорит, что надо подумать о возможности переговоров, не надо сразу шикать. Надо, чтобы люди, которые обеспокоены тем, как все завершится, могли высказаться - не все они поддакивают путину", - заявила Меркель.

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Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что экс-канцлер Меркель, поставившая Европу в тотальную зависимость от российских энергоносителей, оправдывается: «Я сделала все, чтобы россия не начала войну, и потому получила... российский дешевый газ».

«Фантастика. Ведь война не началась, верно? Далее автор Минско-Нормандского формата продолжает: «Надо думать о переговорах, не все миротворцы мыслят по-путински». Один вопрос: переговоры о чем? Снова о дешевом газе от рф? Но обязательно ли это должно быть… ценой разрушенных территорий Украины и сотен тысяч невинных украинских жизней? И главное – с кем? С официально признанными международными военными преступниками?», - написал Подоляк в Twitter.

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Подоляк задается вопросами, что неужели после 430 дней жестокой войны можно столь глубоко пренебрегать свободой, столь откровенно не замечать российских массовых убийств и так открыто ненавидеть право Украины на самозащиту.

«Если вы не можете исправить ошибки прошлого – просто прекратите оправдываться и поощрять агрессора», - добавил Подоляк.

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