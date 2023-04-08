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Блинкен пока исключает переговоры между Украиной и рф

Блинкен пока исключает переговоры между Украиной и рф

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 апреля. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен на данный момент исключает переговоры о прекращении огня между Украиной и россией, пишет УНН со ссылкой на tagesschau.

Цитата

"Для некоторых идея прекращения огня может быть привлекательной - и я это понимаю. Но если это будет означать практически ратификацию захвата россией значительных украинских территорий, то это не будет справедливым и прочным миром", - заявил Блинкен газетам медиагруппы Funke и французской газете Ouest-France.

россия может перегруппировать свои войска и через некоторое время снова атаковать, обосновал свое мнение госсекретарь США.

"россия должна дойти до точки, когда она будет готова к конструктивным переговорам", - сказал он. Целью должен быть справедливый и прочный мир.

Ранее

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что решение о возвращении Крыма должна принимать Украина.

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