Держсекретар США: питання Криму мають вирішити українці
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що рішення про повернення Криму має приймати Україна, пише УНН з посиланням на tagesschau.
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"Україна є демократією. Президент Володимир Зеленський несе відповідальність за керівництво країною", - сказав Блінкен, повідомляє медіагрупа Funke.
"Але він також має бути відкритим до волі українців", - зазначив він.
США разом з багатьма іншими країнами пообіцяли підтримувати Україну та захищати її територіальну цілісність, суверенітет і незалежність. "Це включає контрнаступ, який, ймовірно, розпочнеться найближчими тижнями", - сказав держсекретар США.
Раніше
Financial Times повідомило з посиланням на слова заступника керівника ОП Андрія Сибіги, що Україна готова обговорювати з росією питання тимчасово окупованого Криму, якщо українські військові досягнуть адмінмежі півострова. Видання назвало такі коментарі "найбільш відвертою заявою" про зацікавленість Києва в переговорах з квітня 2022 року.
Згодом Сибіга уточнив, що переговори щодо Криму - це лише імовірна опція, але мета залишається єдиною - повернення Криму.