Госсекретарь США: вопрос Крыма должны решить украинцы
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что решение о возвращении Крыма должна принимать Украина, пишет УНН со ссылкой на tagesschau.
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"Украина является демократией. Президент Владимир Зеленский несет ответственность за руководство страной", - сказал Блинкен, сообщает медиагруппа Funke.
"Но он также должен быть открытым к воле украинцев", - отметил он.
США вместе со многими другими странами пообещали поддерживать Украину и защищать ее территориальную целостность, суверенитет и независимость. "Это включает контрнаступление, которое, вероятно, начнется в ближайшие недели", - сказал госсекретарь США.
Ранее
Financial Times сообщило со ссылкой на слова заместителя руководителя ОП Андрея Сибиги, что Украина готова обсуждать с россией вопрос временно оккупированного Крыма, если украинские военные достигнут админграницы полуострова. Издание назвало такие комментарии "самым откровенным заявлением" о заинтересованности Киева в переговорах с апреля 2022 года.
Позже Сибига уточнил, что переговоры по Крыму - это лишь вероятная опция, но цель остается единственной - возвращение Крыма.