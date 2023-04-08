Блінкен наразі виключає переговори між Україною та рф
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Держсекретар США Ентоні Блінкен наразі виключає переговори про припинення вогню між Україною та росією, пише УНН з посиланням на tagesschau.
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"Для декого ідея припинення вогню може бути привабливою - і я це розумію. Але якщо це означатиме практично ратифікацію захоплення росією значних українських територій, то це не буде справедливим та міцним миром", - заявив Блінкен газетам медіагрупи Funke та французькій газеті Ouest-France.
росія може перегрупувати свої війська і через певний час знову атакувати, - обґрунтував свою думку держсекретар США.
"росія має дійти до точки, коли вона буде готова до конструктивних переговорів", - сказав він. Метою має бути справедливий та міцний мир.
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Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що рішення про повернення Криму має приймати Україна.