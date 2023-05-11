Данілов: Україну хочуть посадити за стіл переговорів із рф, ми підемо на це лише на своїх умовах
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Якщо Україна вирішить провести перемовини з росією, то лише на своїх умовах. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Цитата
«Йде нагнітання ситуації, щоб якомога швидше посадити нас за стіл переговорів на умовах росії. Зараз запущена дуже велика кампанія з цього приводу. Зараз дуже багато пропозицій з різних країн з цього приводу, але майте на увазі, я більш ніж впевнений, що якщо ми будемо про щось розмовляти, і Президент прийме таке рішення, то це буде тільки на умовах нашої країни», - сказав Данілов.
Він наголосив, що ніхто національні інтереси здавати не збирається.
Доповнення
Останнім часом з низки країн лунають заклики до переговорів. Президент Колумбії, до прикладу, закликав до мирних переговорів росії та України вже зараз.
Ексканцлер Німеччини Меркель заявляла, що треба подумати про можливість переговорів між Україною та рф.
Мирним посередником позиціонує себе, зокрема, і Китай. Про важливість переговорів заявляли і в Бразилії.