Данилов: Украинские войска могут оказаться на территории россии, если это будет необходимо
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Украинские военные могут оказаться на территории россии, если это будет необходимо. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в интервью KyivPost, пишет УНН.
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"Да, обязательно. Если для защиты нашей страны нужно будет оказаться там, где мы сочтем необходимым, мы там будем. И ни у кого спрашивать не будем. И все эти разговоры, что не надо кого-то там раздражать, это чепуха", - ответил Данилов на вопрос, может ли ВСУ оказаться на территории рф для защиты Украины.
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Кроме этого, секретарь сообщил, что потери личного состава украинской армии "в разы меньше", чем у россиян.
"Мы не можем это (потери, - ред.) публично разглашать. Поверьте, даже и в помине нет тех цифр, о которых говорят россияне", - отметил он.
Он отметил, что существует много факторов, которые влияют на большие потери среди оккупантов. В частности, это современное оружие, одно применение которого может уничтожить "сотни" захватчиков, и украинские военные, которые "профессионально воюют и отстаивают нашу независимость".
Напомним
По данным Генштаба ВСУ, потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 104 560 человек, 3018 танков, 268 вертолетов и сотен единиц военной техники.