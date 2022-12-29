Данілов: Українські війська можуть опинитися на території рф, якщо це буде необхідно

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"Так, обов'язково. Якщо для захисту нашої країни треба буде опинитися там, де ми вважатимемо за необхідне, ми там будемо. І ні в кого питати не будемо. І всі ці балачки, що не треба когось там дратувати, це нісенітниця", - відповів Данілов на питання, чи може ЗСУ опинитися на території рф для захисту України.

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Крім цього, секретар повідомив, що втрати особового складу української армії "в рази менші", ніж у росіян.

"Ми не можемо це (втрати, - ред.) публічно розголошувати. Повірте, навіть і близько немає тих цифр, про які говорять росіяни", - зазначив він.

Він зауважив, що є багато чинників, які впливають на великі втрати серед окупантів. Зокрема це сучасна зброя, одне застосування якої може знищити "сотні" загарбників, і українські військові, які "професійно воюють і відстоюють нашу незалежність".

Нагадаємо

За даними Генштабу ЗСУ, втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 104 560 осіб, 3018 танків, 268 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки.