Генштаб: кількість знищених окупантів перевищила 104 тисячі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 104 560 осіб, 3018 танків, 268 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.12 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 104 560 (+790) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 3018 (+1),
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- бойових броньованих машин ‒ 6047 (+10),
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- артилерійських систем – 2004 (+5),
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- РСЗВ – 423 (+5),
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- засобів ППО ‒ 212 (+0),
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- літаків – 283 (+0),
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- гелікоптерів – 268 (+1),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1717 (+10),
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- крилатих ракет ‒ 653 (+0),
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- кораблів/катерів ‒ 16 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 4675 (+15),
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- спеціальної техніки ‒ 179 (+0).
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"Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках", - повідомили у Генштабі.