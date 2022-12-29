Генштаб: кількість знищених окупантів перевищила 104 тисячі

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.12 орієнтовно становили:



особового складу ‒ близько 104 560 (+790) осіб ліквідовано,



танків ‒ 3018 (+1),



бойових броньованих машин ‒ 6047 (+10),



артилерійських систем – 2004 (+5),



РСЗВ – 423 (+5),



засобів ППО ‒ 212 (+0),



літаків – 283 (+0),



гелікоптерів – 268 (+1),



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1717 (+10),



крилатих ракет ‒ 653 (+0),



кораблів/катерів ‒ 16 (+0),



автомобільної техніки та автоцистерн – 4675 (+15),



спеціальної техніки ‒ 179 (+0).



"Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках", - повідомили у Генштабі.