Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 104 тысячи
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 104 560 человек, 3018 танков, 268 вертолетов и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 29.12 ориентировочно составляли:
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- личного состава – около 104 560 (+790) человек ликвидировано,
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- танков – 3018 (+1),
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- боевых бронированных машин ‒ 6047 (+10),
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- артиллерийских систем – 2004 (+5),
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- РСЗО – 423 (+5),
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- средств ПВО ‒ 212 (+0),
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- самолетов – 283 (+0),
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- вертолетов – 268 (+1),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1717 (+10),
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- крылатых ракет ‒ 653 (+0),
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- кораблей/катеров ‒ 16 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн – 4675 (+15),
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- специальной техники – 179 (+0).
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"Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях", - сообщили в Генштабе.