Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 104 тысячи

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 29.12 ориентировочно составляли:



личного состава – около 104 560 (+790) человек ликвидировано,



танков – 3018 (+1),



боевых бронированных машин ‒ 6047 (+10),



артиллерийских систем – 2004 (+5),



РСЗО – 423 (+5),



средств ПВО ‒ 212 (+0),



самолетов – 283 (+0),



вертолетов – 268 (+1),



БПЛА оперативно-тактического уровня – 1717 (+10),



крылатых ракет ‒ 653 (+0),



кораблей/катеров ‒ 16 (+0),



автомобильной техники и автоцистерн – 4675 (+15),



специальной техники – 179 (+0).



"Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях", - сообщили в Генштабе.