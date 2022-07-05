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Данилов: россией руководит 85 человек, почти каждый из них – путин

Данилов: россией руководит 85 человек, почти каждый из них – путин

Киев • УНН

 • 640932 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. На сегодняшний день российской федерацией руководит 85 человек. Об этом заявил секретарь Совета по нацбезопасности и обороне Украины Алексей Данилов в интервью “Апостроф TV”, пишет УНН.

Цитата

«Я считаю, что это ошибочное представление, что если путина не будет – что-то будет изменено в пользу нашей страны. Там таких путиных очень много, их на сегодня уже сотни – 85 человек, которые управляют полностью на сегодняшний день страной «российская федерация» - любой из них является путиным, за исключением небольшого количества людей, семи человек, которые, скажем так, более толковые – они среди этих 85, но их семь. Остальное – это сплошной путин», – сказал Данилов.

«Даже если он уйдет, а рано или поздно это произойдет – это не значит, что мы должны хлопать в ладоши от того, что все закончилось. Нет, может быть еще хуже», – отметил он.

Детали

По мнению секретаря СНБО, вопрос политического строя в россии после путина Украину должен беспокоить.

«Мы не можем наблюдать спокойно за этими процессами, потому что для нас это постоянный вызов. К большому сожалению, там почти нет населения. Подавляющее большинство – это рабы, признающие свое рабское существование, они с этим соглашаются. Это то, что отличает нас от россиян», – добавил он.

Напомним

Британские СМИ писали, что русский диктатор владимир путин уже может быть мертвым или умрет в ближайшее время.

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