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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Данілов: росією керує 85 людей, майже кожен з них - путін

Данілов: росією керує 85 людей, майже кожен з них - путін

Київ • УНН

 • 640936 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. На сьогодні російською федерацією керує 85 людей. Про це заявив секретар Ради з нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов в інтерв’ю “Апостроф TV”, пише УНН.

Цитата

«Я вважаю що це хибне уявлення, що якщо путіна не буде – щось буде змінено на користь нашої країни. Там таких путіних дуже багато, їх на сьогодні вже сотні – 85 людей, які керують повністю на сьогоднішній день країною «російська федерація» - будь-хто з них є путін, за виключенням невеликої кількості людей, семи осіб, які, скажімо так, більш толкові – вони є серед цих 85, але їх сім. Решта – це суцільний путін», - сказав Данілов.

«Навіть якщо він піде, а рано чи пізно це відбудеться – це не означає, що ми маємо плескати в долоні від того, що все закінчилось. Ні, може бути ще гірше», - зазначив він.

Деталі

На думку секретаря РНБО, питання політичного ладу у росії після путіна Україну має турбувати.

«Ми не можемо спостерігати спокійно за цими процесами, тому що для нас це постійний виклик. На привеликий жаль там майже немає населення. Переважна більшість – це раби, які признають своє рабське існування, вони з цим погоджуються. Це те, що відрізняє нас від росіян», - додав він.

Нагадаємо

Британські ЗМІ писали, що російський диктатор володимир путін вже може бути мертвим або помре найближчим часом.

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