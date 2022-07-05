Данілов: росією керує 85 людей, майже кожен з них - путін
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. На сьогодні російською федерацією керує 85 людей. Про це заявив секретар Ради з нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов в інтерв’ю “Апостроф TV”, пише УНН.
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«Я вважаю що це хибне уявлення, що якщо путіна не буде – щось буде змінено на користь нашої країни. Там таких путіних дуже багато, їх на сьогодні вже сотні – 85 людей, які керують повністю на сьогоднішній день країною «російська федерація» - будь-хто з них є путін, за виключенням невеликої кількості людей, семи осіб, які, скажімо так, більш толкові – вони є серед цих 85, але їх сім. Решта – це суцільний путін», - сказав Данілов.
«Навіть якщо він піде, а рано чи пізно це відбудеться – це не означає, що ми маємо плескати в долоні від того, що все закінчилось. Ні, може бути ще гірше», - зазначив він.
Деталі
На думку секретаря РНБО, питання політичного ладу у росії після путіна Україну має турбувати.
«Ми не можемо спостерігати спокійно за цими процесами, тому що для нас це постійний виклик. На привеликий жаль там майже немає населення. Переважна більшість – це раби, які признають своє рабське існування, вони з цим погоджуються. Це те, що відрізняє нас від росіян», - додав він.
Нагадаємо
Британські ЗМІ писали, що російський диктатор володимир путін вже може бути мертвим або помре найближчим часом.