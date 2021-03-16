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Данилов обсудил с представителями ОБСЕ ситуацию с безопасностью в Приднестровье

Данилов обсудил с представителями ОБСЕ ситуацию с безопасностью в Приднестровье

Киев  •  УНН

 • 12790 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов обсудил с представителями ОБСЕ безопасность в регионе, в частности, в контексте Приднестровского конфликта и усиления российского влияния на процессы в соседней Беларуси. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Так, секретарь СНБО Алексей Данилов провел встречу с Послом, специальным представителем действующего главы ОБСЕ по вопросам приднестровского урегулирования Томасом Майер-Хартингом и главой миссии ОБСЕ в Молдове Клаусом Нойкирхом.

Цитата

"Во время встречи стороны обсудили текущую ситуацию с безопасностью в регионе, в частности, в контексте Приднестровского конфликта и усиления российского влияния на процессы в соседней Беларуси", - говорится в сообщении.

Детали

Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что ситуация в регионе уже более 20 лет является "крайне сложной, особенно учитывая российский фактор".

"Россия никогда не занималась мирным урегулированием", - отметил он, подчеркнув "стремление РФ к постоянной эскалации", - сказал Данилов.

Приднестровский конфликт, отметил он, остается вызовом не только для Молдовы и Украины, но и для всей демократической Европы, "против которой РФ также ведет мощную информационную войну".

Он также сообщил, что решением СНБО от 26 февраля 2021 года "О неотложных мерах по противодействию угрозам национальной безопасности в сфере гражданства", введенным в действие Указом Президента Украины Владимира Зеленского от 4 марта с.г. № 85, правительству поручено разработать законопроект, которым будет урегулирован вопрос двойного гражданства.

"В свою очередь, Т. Майер-Хартинг отметил, что Украина внесла существенный вклад в процесс разрешения конфликта в Приднестровье мирным путем", - отмечается в сообщении.

Дополнение

В своем выступлении на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Молдовы Игорь Додон заявил, что Приднестровский конфликт до сих пор остается нерешенным из-за отсутствия политической воли заинтересованных сторон, а пандемия создала новые препятствия.

Президент Молдовы Майя Санду считает, что рисков восстановления вооруженного конфликта в Приднестровье не существует. Стороны продолжат поиск мирного решения конфликта в ходе переговоров.

Украинские Национальные Новости

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