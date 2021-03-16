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Данілов обговорив з представниками ОБСЄ ситуацію з безпекою в Придністров'ї

Данілов обговорив з представниками ОБСЄ ситуацію з безпекою в Придністров'ї

Київ • УНН

 • 12797 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов обговорив з представниками ОБСЄ безпекову ситуацію в регіоні, зокрема, в контексті Придністровського конфлікту та посилення російського впливу на процеси в сусідній Білорусі. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу РНБО.

Так, секретар РНБО Олексій Данілов провів зустріч з Послом, Спеціальним представником чинного голови ОБСЄ з питань Придністровського врегулювання Томасом Майер-Хартінгом та головою місії ОБСЄ в Молдові Клаусом Нойкірхом.

Цитата

"Під час зустрічі сторони обговорили поточну безпекову ситуацію в регіоні, зокрема, в контексті Придністровського конфлікту та посилення російського впливу на процеси в сусідній Білорусі", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Секретар РНБО України наголосив, що ситуація в регіоні вже понад 20 років "є вкрай складною, особливо з огляду на російський фактор".

"Росія ніколи не займалася мирним врегулюванням", - зазначив він, наголосивши на "прагненні РФ до постійної ескалації", - сказав Данілов.

Придністровський конфлікт, зазначив він, залишається викликом не лише для Молдови та України, а й для всієї демократичної Європи, "проти якої РФ також веде потужну інформаційну війну".

Він також повідомив, що рішенням РНБО від 26 лютого 2021 року "Про невідкладні заходи щодо протидії загрозам національній безпеці у сфері громадянства", уведеним в дію Указом Президента України Володимира Зеленського від 4 березня ц.р. № 85, урядові доручено розробити законопроект, яким буде врегульовано питання подвійного громадянства.

"Своєю чергою, Т. Майер-Хартінг зазначив, що Україна внесла суттєвий внесок у процес розв’язання конфлікту в Придністров’ї мирним шляхом", - зазначається в повідомленні.

Доповнення

В своєму виступі на 75-й сесії Генеральної Асамблеї ООН президент Молдови Ігор Додон заявив, що Придністровський конфлікт досі залишається невирішеним через відсутність політичної волі зацікавлених сторін, а пандемія створила нові перешкоди.

Президент Молдови Майя Санду вважає, що ризиків відновлення збройного конфлікту в Придністров’ї не існує. Сторони продовжать пошук мирного вирішення конфлікту в ході переговорів.

Українські Національні Новини

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