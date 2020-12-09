Санду розповіла, чи бачить ризики виникнення нового конфлікту у Придністров'ї

“Повторю, що в нашому випадку ми шукаємо рішення мирним шляхом, це для нас дуже важливо. На мій погляд, немає ніяких ризиків для того, щоб відновилися військові дії. Ми будемо продовжувати шукати рішення конфлікту в братиславському форматі „п’ять плюс два“ (Молдова, невизнане Придністров’я, ОБСЄ, Росія, Україна і спостерігачі від США та ЄС)”, — цитує її ЗМІ.

Санду наголосила на необхідності активізації переговорів в цьому форматі для пошуку політичної формули вирішення конфлікту. “У цьому форматі знаходили вирішення важливих питань, але не було знайдено політичне рішення. Це одна з речей, над якою ми будемо працювати”, — зазначила вона.

Минулого тижня лідер невизнаного Придністров’я Вадим Красносельський констатував стагнацію в переговорах з Молдовою на всіх рівнях, включаючи міжурядовий діалог. Зустріч учасників переговорів в форматі “п’ять плюс два” останній раз проходила в жовтні минулого року в Братиславі, проте її учасникам не вдалося узгодити і підписати підсумковий документ.

На прес-конференції 30 листопада Санду виступила за виведення з Придністров’я Оперативної групи російських військ, боєприпасів і перетворення миротворчої операції в Придністров’ї в місію цивільних спостерігачів під егідою ОБСЄ. Її заяву вже піддав критиці глава МЗС невизнаної республіки Придністров’я Віталій Ігнатьєв. Він нагадав, що миротворці РФ допомогли сторонам в 1992 році припинити вогонь і сісти за стіл переговорів. Трохи пізніше на ці заяви відреагували в Москві, заявивши, що намір обраного президента Молдови Майї Санду домагатися виведення Оперативної групи російських військ з Придністров’я нібито “направлено на підрив зусиль щодо мирного врегулювання”.

Також 1 грудня глава МЗС РФ Лавров заявив, як Москва відреагує на вимоги Санду про виведення миротворців з Придністров’я.