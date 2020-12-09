Санду рассказала, видит ли риски возникновения нового конфликта в Приднестровье

“Повторю, что в нашем случае мы ищем решение мирным путем, это для нас очень важно. На мой взгляд, нет никаких рисков для того, чтобы возобновились военные действия. Мы будем продолжать искать решение конфликта в братиславском формате „пять плюс два“ (Молдова, непризнанное Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС)”, — цитирует ее СМИ.

Санду подчеркнула необходимость активизации переговоров в этом формате для поиска политической формулы решения конфликта. “В этом формате находили решение важных вопросов, но не было найдено политическое решение. Это одна из вещей, над которой мы будем работать”, — отметила она.

На прошлой неделе лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский констатировал стагнацию в переговорах с Молдовой на всех уровнях, включая межправительственный диалог. Встреча переговорщиков в формате “пять плюс два” последний раз проходила в октябре прошлого года в Братиславе, однако ее участникам не удалось согласовать и подписать итоговый документ.

На пресс-конференции 30 ноября Санду выступила за вывод из Приднестровья Оперативной группы российских войск, боеприпасов и преобразование миротворческой операции в Приднестровье в миссию гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ. Ее заявление уже подверг критике глава МИД непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев. Он напомнил, что миротворцы РФ помогли сторонам в 1992 году прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Немногим позже на эти заявления отреагировали в Москве, заявив, что намерение избранного президента Молдовы Майи Санду добиваться вывода Оперативной группы российских войск из Приднестровья якобы “направлено на подрыв усилий по мирному урегулированию”.

Также 1 декабря глава МИД РФ Лавров заявил, как Москва отреагирует на требования Санду о выводе миротворцев из Приднестровья.