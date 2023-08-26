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Данилов: ликвидация Пригожина - это начало транзита власти в россии

Данилов: ликвидация Пригожина - это начало транзита власти в россии

Киев • УНН

 • 5456030 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Ликвидация главаря ЧВК "вагнер" Евгения Пригожина — это начало транзита власти на территории россии. Об этом рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире Украинского Радио, передает УНН.

Цитата

"Мы более чем уверены, что это не могло происходить без поручения высокопоставленных чиновников, которые непосредственно находились в Москве. Пригожин не настолько самостоятельная фигура для того, чтобы самостоятельно принимать решения. Помните, как его приветствовали в Ростове, как их приветствовали по дороге, и поэтому это не простая комбинация. Мы не исключаем, что это начало транзита власти на территории России", — резюмирует секретарь СНБО.

Детали

По мнению Данилова, группировка "вагнеровцев" прекратит свое существование.

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"То, что происходит на России и смерть тех людей, которые непосредственно участвовали в атаках на наших граждан — это неизбежная кара. Она будет обязательно и не имеет значения, где это будет происходить. Сам ЧВК "Вагнер" на сегодня как структура с большой вероятностью прекратит существование, потому что там все держалось на людях, которые непосредственно находились в этом самолете. Но это не должно нас радовать, потому что будем иметь в виду, что таких структур много на России, и наша задача — двигаться вперед, убирать их с нашей территории для того, чтобы у них не было никакого желания вообще посягать на нашу землю", — отмечает Алексей Данилов.

Дополнение

Секретарь СНБО считает что "вагнеровцев", находящихся на территории Беларуси, уберут из страны.

"Это вызов прежде всего для Лукашенко, потому что он непосредственно давал гарантии безопасности человеку, по фамилии Пригожин. Поэтому это челлендж для Белоруссии. Мы считаем, что, скорее всего, они будут в ближайшее время убраны с территории Беларуси, и Лукашенко сделает все возможное для того, чтобы их там не осталось. Если они в дальнейшем будут там находиться, то это раздражение Польши, Литвы и наших границ, которые у нас общие с Беларусью. Куда они пойдут — это вопрос уже отдельный, потому что там каждый лично будет решать свою судьбу, как он будет продолжать свою жизнь. Не все они, конечно, пойдут на фронт", — считает Данилов.

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