Данілов: ліквідація Пригожина – це початок транзиту влади в росії

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"Ми більш ніж впевнені, що це не могло відбуватись без доручення високопосадовців, які безпосередньо знаходились в Москві. Пригожин не настільки самостійна фігура для того, щоб самостійно ухвалювати рішення. Пам'ятайте, як його вітали в Ростові, як їх вітали по дорозі, і тому це не проста комбінація. Ми не виключаємо, що це початок транзиту влади на території Росії", — резюмує секретар РНБО.

Деталі

На думку Данілова, угрупування "вагнерівців" припинить своє існування.

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"Те, що відбувається на Росії й смерть тих людей, які безпосередньо брали участь в атаках на наших громадян — це неминуча кара. Вона буде обов'язково і немає значення, де це буде відбуватися. Сам ПВК "Вагнер" на сьогодні як структура з великою ймовірністю припинить існування, тому що там все трималося на людях, які безпосередньо знаходилися в цьому літаку. Але це не має нас тішити, тому що маймо на увазі, що таких структур багато на Росії, і наше завдання — рухатися вперед, прибирати їх з нашої території для того, щоб у них не було жодного бажання взагалі зазіхати на нашу землю", — зазначає Олексій Данілов.

Доповнення

Секретар РНБО вважає що "вагнерівців", які перебувають на території Білорусі, приберуть з країни.

"Це виклик насамперед для Лукашенка, тому що він безпосередньо давав гарантії безпеки людині, на прізвище Пригожин. Тому це челендж для Білорусії. Ми вважаємо, що, скоріш за все, вони будуть найближчим часом прибрані з території Білорусі, і Лукашенко зробить все можливе для того, щоб їх там не залишилося. Якщо вони надалі будуть там знаходитись, то це дратування Польщі, Литви та наших кордонів, які у нас спільні з Білоруссю. Куди вони підуть — це питання вже окреме, тому що там кожен особисто буде вирішувати свою долю, як він продовжуватиме своє життя. Не всі вони, звичайно, підуть на фронт", — вважає Данілов.

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