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Резніков: смерть очільника чвк "вагнера" пригожина послабила путіна

Резніков: смерть очільника чвк "вагнера" пригожина послабила путіна

Київ • УНН

 • 767495 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. Смерть очільника російської пвк "вагнера" євгена пригожина, який загинув в авіакатастрофі 23 лютого, послабила президента рф володимира путіна. Таку думку в інтерв'ю Welt am Sonntag висловив міністр оборони України Олексій Резніков, інформує УНН.

Цитата

"Смерть пригожина послабила путіна. Тому, що це показало світові: якщо путін укладе будь-яку угоду з будь-ким і порушить цю угоду, це означає, що ви більше не можете йому довіряти", – сказав Резніков.

Деталі

Міністр додав, що цей інцидент показав "гравцям усередині росії", що з російським диктатором "немає сенсу" сідати за стіл перемовин і обговорювати угоди на майбутнє.

"Це просто поведінка бандитів, і кремль поводиться як бандити, як злочинці", - запевнив він.

Водночас Резніков зауважив, що смерть пригожина навряд чи повпливає на ситуацію на полі бою в Україні: "Насправді більше немає групи "вагнера", яку ви могли вважати серйозною силою рік тому. Вони зламані".

Доповнення

Увечері 23 серпня в тверській області рф розбився літак засновника "вагнера" пригожина. Бізнес-джет, серед пасажирів якого значився пригожин, здійснював рейс з москви в санкт-петербург. У ньому перебувало 10 осіб, у тому числі троє членів екіпажу. Виявлено тіла всіх десяти людей, які були в літаку.

Нагадаємо

Речник Пентагону Пет Райдер 25 серпня заявив, що власник пвк "вагнер" євгеній пригожин був швидше за все вбитий під час авіакатастрофи у росії, але немає нічого, що вказувало б у цьому контексті на ракету класу "земля-повітря". 

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