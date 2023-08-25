Резников: смерть главы чвк "вагнера" пригожина ослабила путина

Цитата

"Смерть пригожина ослабила путина. Потому, что это показало миру: если путин заключит какую-либо сделку с кем-либо и нарушит эту сделку, это означает, что вы больше не можете ему доверять", – сказал Резников.

Детали

Министр добавил, что этот инцидент показал "игрокам внутри россии", что с российским диктатором "нет смысла" садиться за стол переговоров и обсуждать сделки на будущее.

"Это просто поведение бандитов, и кремль ведет себя как бандиты, как преступники", - заверил он.

В то же время Резников отметил, что смерть пригожина вряд ли повлияет на ситуацию на поле боя в Украине: "На самом деле больше нет группы "вагнера", которую вы могли считать серьезной силой год назад. Они сломаны".

Дополнение

Вечером 23 августа в тверской области рф разбился самолет основателя "вагнера" пригожина. Бизнес-джет, среди пассажиров которого числился пригожин, совершал рейс из москвы в санкт-петербург. В нем находилось 10 человек, в том числе трое членов экипажа. Обнаружены тела всех десяти человек, которые были в самолете.

Напомним

Представитель Пентагона Пэт Райдер 25 августа заявил, что владелец чвк "вагнер" евгений пригожин был скорее всего убит во время авиакатастрофы в россии, но нет ничего, что указывало бы в этом контексте на ракету класса "земля-воздух".