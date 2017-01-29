Дамаск заявил о взятии стратегически важной долины - СМИ

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Киев • УНН

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КИЕВ. 29 января. УНН. Правительственные войска Сирии взяли под свой контроль все населенные пункты долины Вади Барада под Дамаском, где расположены важные объекты инфраструктуры для подачи воды к сирийской столице. Об этом в воскресенье, 29 января, сообщили в вооруженных силах Сирии, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

В воскресенье государственное телевидение показало кадры сирийских солдат у насосной станции. Территория перешла под контроль правительства впервые за четыре года, добавляет информагентство AFP.

На фоне столкновений правительственных войск с повстанцами Дамаск и прилегающие территории страдали из-за перебоев с поставками воды, теперь же над восстановлением работы систем будут работать инженеры.

Как сообщал УНН, режим Башара Асада и его сторонники продолжают активно нарушать режим прекращения огня в Сирии .

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