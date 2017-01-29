Дамаск заявив про взяття стратегічно важливої долини - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Урядові війська Сирії взяли під свій контроль усі населені пункти долини Ваді Барада під Дамаском, де розташовані важливі об'єкти інфраструктури для постачання води до сирійської столиці. Про це у неділю, 29 січня, повідомили у збройних силах Сирії, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
У неділю державне телебачення показало кадри сирійських солдатів біля насосної станції. Територія перейшла під контроль уряду вперше за чотири роки, додає інформагентство AFP.
На тлі зіткнень урядових військ із повстанцями Дамаск та прилеглі території страждали через перебої з постачанням води, тепер же над відновленням роботи систем працюватимуть інженери.
Як повідомляв УНН, режим Башара Асада і його прихильники продовжують активно порушувати режим припинення вогню в Сирії.