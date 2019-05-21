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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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7 марта, 15:45 • 75979 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 89591 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 122347 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 111469 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137667 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:07 • 130128 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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Грибаускайте призвала Зеленского "раздавить" олигархическую систему

Грибаускайте призвала Зеленского "раздавить" олигархическую систему

Киев  •  УНН

 • 86958 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. В понедельник после инаугурации Владимир Зеленский встретился с президентом Литвы Далей Грибаускайте. Она призвала нового президента "раздавить" укоренившуюся в Украине олигархическую систему. Об этом сообщает DELFI со ссылкой распространенную президентской пресс-службой аудиозапись, передает УНН.

"Новый президент хочет очень много изменений, его связывают с большими надеждами людей. Поэтому эти изменения возможны, если люди его поддержат, и, разумеется, если этот президент будет способен воспользоваться этой поддержкой, будет способен воспользоваться ситуацией и раздавить наконец олигархическую систему, которая была создана и действует в Украине почти 30 лет", - сказала Грибаускайте.

Ранее УНН сообщал, что Даля Грибаускайте в Twitter обратилась к Президенту Украины Владимиру Зеленскому со словами "Большое доверие означает большую ответственность. Удачи президенту Зеленскому в служении украинскому народу".

Напомним, 20 мая Зеленский вступил в должность Президента Украины.

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