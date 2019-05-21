Грібаускайте закликала Зеленського "розчавити" олігархічну систему
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. У понеділок після інавгурації Володимир Зеленський зустрівся з президентом Литви Далею Грібаускайте. Вона закликала нового президента "розчавити" вкорінену в Україні олігархічну систему. Про це повідомляє DELFI з посиланням поширений президентською прес-службою аудіозапис, передає УНН.
"Новий президент хоче дуже багатьох змін, його пов'язують з великими надіями людей. Тому ці зміни можливі, якщо люди його підтримають, і, зрозуміло, якщо цей президент буде здатний скористатися цією підтримкою, буде здатний скористатися ситуацією, що склалася і розчавити нарешті олігархічну систему, яка була створена і діє в Україні майже 30 років", - сказала Грібаускайте.
Раніше УНН повідомляв, що Даля Грібаускайте у Twitter звернулася до Президента України Володимира Зеленського зі словами "Велика довіра означає велику відповідальність. Удачі президенту Зеленському в служінні українському народові".
Нагадаємо, 20 травня Зеленський вступив на посаду Президента України.