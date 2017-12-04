"Даллас" и "Лос-Анджелес" продолжили выигрышные серии в НХЛ

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 60761 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 38682 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 105270 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 106841 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 123998 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 104945 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107005 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113014 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117334 просмотра

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"Даллас" и "Лос-Анджелес" продолжили выигрышные серии в НХЛ

"Даллас" и "Лос-Анджелес" продолжили выигрышные серии в НХЛ

Киев  •  УНН

 • 14630 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Соревновательный день регулярного чемпионата НХЛ принес "Даллас Старз" и "Лос-Анджелес Кингс" пятые победы подряд, информирует УНН со ссылкой на сайт НХЛ.

Дубли Тайлера Сегина и Бретта Ричи позволили "Далласу" одержать пятую победу подряд, обыграв в гостях "Колорадо" 7: 2. А "Эвеланш" впервые в сезоне проиграли две домашние встречи подряд.

"Лос-Анджелес Кингс" одержали гостевую победу над "Чикаго" (3: 1). За "королей" шайбы забросили Фолино, Браун и Копитар. Для "Блэкхокс" поражение стало четвертым подряд.

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Также отметим, что шайба Райли Смит на четвертой минуте овертайма принесла "Вегас Голден Найтс" победу над

"Аризоной" (3: 2). "Вегас" в четвертый раз в сезоне победил дома в овертайме и прервал серию из трех поражений.
Добавим, что "Лос-Анджелес" имеет 37 очков и только на один пункт оттаивает от "Виннипега" в Западной конференции. "Даллас" с 33 пунктами идет 6-м на Западе.

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