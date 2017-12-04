"Даллас" и "Лос-Анджелес" продолжили выигрышные серии в НХЛ

Дубли Тайлера Сегина и Бретта Ричи позволили "Далласу" одержать пятую победу подряд, обыграв в гостях "Колорадо" 7: 2. А "Эвеланш" впервые в сезоне проиграли две домашние встречи подряд.

"Лос-Анджелес Кингс" одержали гостевую победу над "Чикаго" (3: 1). За "королей" шайбы забросили Фолино, Браун и Копитар. Для "Блэкхокс" поражение стало четвертым подряд.

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Также отметим, что шайба Райли Смит на четвертой минуте овертайма принесла "Вегас Голден Найтс" победу над

"Аризоной" (3: 2). "Вегас" в четвертый раз в сезоне победил дома в овертайме и прервал серию из трех поражений.

Добавим, что "Лос-Анджелес" имеет 37 очков и только на один пункт оттаивает от "Виннипега" в Западной конференции. "Даллас" с 33 пунктами идет 6-м на Западе.