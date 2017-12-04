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"Даллас" і "Лос-Анджелес" продовжили виграшні серії в НХЛ

"Даллас" і "Лос-Анджелес" продовжили виграшні серії в НХЛ

Київ • УНН

 • 14631 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Змагальний день регулярного чемпіонату НХЛ приніс "Даллас Старз" та "Лос-Анджелес Кінгс" п'яті перемоги поспіль, інформує УНН з посиланням на сайт НХЛ.

Дублі Тайлера Сегіна і Бретта Річі дозволили "Далласу" здобути п'яту перемогу поспіль, обігравши в гостях "Колорадо" 7:2. Натомість "Евеланш" вперше в сезоні програли дві домашні зустрічі поспіль.

"Лос-Анджелес Кінгс" здобули гостьову перемогу над "Чикаго" (3:1). За "королів" шайби закинули Фолін, Браун та Копітар. Для "Блекхокс" поразка стала четвертою поспіль.

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Також відзначимо, що шайба Райлі Сміта на четвертій хвилині овертайму принесла "Вегас Голден Найтс" перемогу над

"Арізоною" (3:2). "Вегас" в четвертий раз в сезоні переміг вдома в овертаймі і перервав серію з трьох поразок.
Додамо, що "Лос-Анджелес" має 37 очок і тільки на один пункт відтає від "Вінніпега" у Західній конференції. "Даллас" з 33 пунктами йде 6-м на Заході.

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