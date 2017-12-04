"Даллас" і "Лос-Анджелес" продовжили виграшні серії в НХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Змагальний день регулярного чемпіонату НХЛ приніс "Даллас Старз" та "Лос-Анджелес Кінгс" п'яті перемоги поспіль, інформує УНН з посиланням на сайт НХЛ.
Дублі Тайлера Сегіна і Бретта Річі дозволили "Далласу" здобути п'яту перемогу поспіль, обігравши в гостях "Колорадо" 7:2. Натомість "Евеланш" вперше в сезоні програли дві домашні зустрічі поспіль.
"Лос-Анджелес Кінгс" здобули гостьову перемогу над "Чикаго" (3:1). За "королів" шайби закинули Фолін, Браун та Копітар. Для "Блекхокс" поразка стала четвертою поспіль.
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Також відзначимо, що шайба Райлі Сміта на четвертій хвилині овертайму принесла "Вегас Голден Найтс" перемогу над
"Арізоною" (3:2). "Вегас" в четвертий раз в сезоні переміг вдома в овертаймі і перервав серію з трьох поразок.
Додамо, що "Лос-Анджелес" має 37 очок і тільки на один пункт відтає від "Вінніпега" у Західній конференції. "Даллас" з 33 пунктами йде 6-м на Заході.