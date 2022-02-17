Далее без Канады: определились полуфиналисты олимпийского хоккейного турнира
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. В Пекине состоялись поединки четвертьфинальной стадии мужского хоккейного турнира Олимпийских игр, информирует УНН со ссылкой на сайт турнира.
Детали
Ведущая команда мира Канада уступила Швеции (0:2). Еще один из записных фаворитов турнира — США, не смогла справиться со Словакией (2:3).
В других парах ОКР обыграли Данию (3:1), а сборная Финляндии уверенно справилась со Швейцарией (5:1).
Дополнение
18 февраля в Пекине пройдут полуфинальные матчи Финляндия — Словакия и ОКР — Швеция.
Напомним
Женская сборная Украины вошла в топ-10 биатлонной эстафеты.