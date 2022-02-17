Далее без Канады: определились полуфиналисты олимпийского хоккейного турнира

Детали

Ведущая команда мира Канада уступила Швеции (0:2). Еще один из записных фаворитов турнира — США, не смогла справиться со Словакией (2:3).

В других парах ОКР обыграли Данию (3:1), а сборная Финляндии уверенно справилась со Швейцарией (5:1).

Дополнение

18 февраля в Пекине пройдут полуфинальные матчи Финляндия — Словакия и ОКР — Швеция.

Напомним

Женская сборная Украины вошла в топ-10 биатлонной эстафеты.