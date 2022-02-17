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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 35933 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Далі без Канади: визначилися півфіналісти олімпійського хокейного турніру

Далі без Канади: визначилися півфіналісти олімпійського хокейного турніру

Київ • УНН

 • 29964 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. У Пекіні відбулися поєдинки чвертьфінальної стадії чоловічого хокейного турніру Олімпійських ігор, інформує УНН з посиланням на сайт турніру.

Деталі

Провідна команда світу Канада поступилася Швеції (0:2). Ще один із записних фаворитів турніру — США, не змогла впоратися зі Словаччиною (2:3).

В інших парах ОКР обіграли Данію (3:1), а збірна Фінляндії впевнено впоралася зі Швейцарією (5:1).

Доповнення

18 лютого у Пекіні пройдуть півфінальні матчі Фінляндія — Словаччина та ОКР — Швеція.

Нагадаємо

Жіноча збірна України увійшла до топ-10 біатлонної естафети.

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