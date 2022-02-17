Далі без Канади: визначилися півфіналісти олімпійського хокейного турніру
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. У Пекіні відбулися поєдинки чвертьфінальної стадії чоловічого хокейного турніру Олімпійських ігор, інформує УНН з посиланням на сайт турніру.
Деталі
Провідна команда світу Канада поступилася Швеції (0:2). Ще один із записних фаворитів турніру — США, не змогла впоратися зі Словаччиною (2:3).
В інших парах ОКР обіграли Данію (3:1), а збірна Фінляндії впевнено впоралася зі Швейцарією (5:1).
Доповнення
18 лютого у Пекіні пройдуть півфінальні матчі Фінляндія — Словаччина та ОКР — Швеція.
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Жіноча збірна України увійшла до топ-10 біатлонної естафети.