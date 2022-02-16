Олімпійські ігри: жіноча збірна України увійшла до топ-10 біатлонної естафети
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Українські біатлоністки Олена Білосюк (Підгрушна), Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Ірина Петренко провели виступ у естафеті на Олімпійських іграх у Пекіні, повідомляє кореспондент УНН.
Деталі
Перший етап перегонів провела Петренко, яку підводила швидкість подолання – 10-те місце при передачі естафети.
Штрафне коло у Юлії Джими відкинули українську команду на 12 місце. Чиста стрільба у виконанні Анастасії Меркушиної дозволила команді покращити становище до 8-ї сходинки.
Олена Білосюк також якісно провела свої рубежі, але до нагород Україні було далеко – сьома сходинка із відставанням в три хвилини та дві десяті секунди (1+6).
Відзначимо, що золоті нагороди дісталися шведкам, срібні медалі в ОКР, а "бронза" за Німеччиною.
Доповнення
Україну у Пекіні-2022 представлятимуть 45 спортсменів, які змагатимуться у 12-ти видах спорту.