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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 51934 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Олімпійські ігри: жіноча збірна України увійшла до топ-10 біатлонної естафети

Олімпійські ігри: жіноча збірна України увійшла до топ-10 біатлонної естафети

Київ • УНН

 • 22571 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Українські біатлоністки Олена Білосюк (Підгрушна), Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Ірина Петренко провели виступ у естафеті на Олімпійських іграх у Пекіні, повідомляє кореспондент УНН.

Деталі

Перший етап перегонів провела Петренко, яку підводила швидкість подолання – 10-те місце при передачі естафети.

Штрафне коло у Юлії Джими відкинули українську команду на 12 місце. Чиста стрільба у виконанні Анастасії Меркушиної дозволила команді покращити становище до 8-ї сходинки.

Олена Білосюк також якісно провела свої рубежі, але до нагород Україні було далеко – сьома сходинка із відставанням в три хвилини та дві десяті секунди (1+6).

Відзначимо, що золоті нагороди дісталися шведкам, срібні медалі в ОКР, а "бронза" за Німеччиною.

Доповнення

Україну у Пекіні-2022 представлятимуть 45 спортсменів, які змагатимуться у 12-ти видах спорту.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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