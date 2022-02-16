Олимпийские игры: женская сборная Украины вошла в топ-10 биатлонной эстафеты
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Украинские биатлонистки Елена Билосюк (Подгрушная), Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Ирина Петренко провели выступление в эстафете на Олимпийских играх в Пекине, сообщает корреспондент УНН.
Детали
Первый этап гонок провела Петренко, которую подводила скорость преодоления - 10-е место при передаче эстафеты.
Штрафной круг у Юлии Джимы отбросили украинскую команду на 12 место. Чистая стрельба в исполнении Анастасии Меркушиной позволила команде улучшить положение до 8-й строчки.
Елена Белосюк также качественно провела свои рубежи, но до наград Украине было далеко - седьмая строчка с отставанием в три минуты и две десятые секунды (1+6).
Отметим, что золотые награды достались шведкам, серебряные медали в ОКР, а "бронза" за Германией.
Дополнение
Украину в Пекине-2022 будут представлять 45 спортсменов, которые будут соревноваться в 12-ти видах спорта.