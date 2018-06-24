Daily Mail: британские власти готовится к массовым протестам во время визита Трампа

Безопасность Трампа во время визита будут обеспечивать до 10 тысяч офицеров полиции. Издание отмечает, что перед стражами порядка стоит задача оградить главу Белого дома как от угрозы терактов, так и от запланированных массовых протестов. В связи с этим в те места, где будут митинговать противники Трампа, будут направлены минивэны с офицерами военной полиции, профессионально подготовленными к борьбе с уличными беспорядками.

Защищать главу американской администрации от покушения будут 40 полицейских машин и мотоциклистов президентского эскорта. Ожидается, что Трамп не появится в центральной части Лондона, где будут проходить акции протеста.

Газета приводит и график визита президента США. Согласно ее сведениям, Трамп прибудет в Великобританию 12 июля, его самолет приземлится в лондонском аэропорту Станстед. Оттуда американский лидер отправится вертолетом в резиденцию посла США в Великобритании в Риджентс-парке в Лондоне, после чего посетит Бленхеймский дворец возле города Вудсток в графстве Оксфордшир. В этом дворце, который является фамильной резиденцией герцогов Мальборо и местом рождения Уинстона Черчилля, у Трампа запланирован ужин.

В пятницу, 13 июля, президент США проведет переговоры с главой британского правительства Терезой Мэй в загородной премьерской резиденции Чекерс, а после этого отправится на аудиенцию к королеве Елизавете II в Виндзорский замок. Газета не исключает, что в этот день Трамп может посетить одну из американских военных баз на территории королевства.

В последний день визита, 14 июля, американский президент, как ожидается, посетит гольф-курорт Trump Turnberry в Шотландии. После этого он сразу покинет Великобританию, либо предварительно заедет в шотландский город Абердин. Причин последней возможной остановки газета не указывает, однако известно, что в области Абердиншир расположен еще один гольф-клуб президента Trump International Golf Links.