Daily Mail: британська влада готується до масових протестів під час візиту Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Влада Великої Британії посилює заходи безпеки і готується до масових акцій протесту під час візиту в липні в королівство президента США Дональда Трампа. Про це повідомила недільна лондонська газета The Mail on Sunday, інформує УНН.
Безпеку Трампа під час візиту будуть забезпечувати до 10 тисяч офіцерів поліції. Видання зазначає, що перед правоохоронцями стоїть завдання захистити главу Білого дому як від загрози терактів, так і від запланованих масових протестів. У зв’язку з цим в ті місця, де будуть мітингувати противники Трампа, будуть спрямовані мінівени з офіцерами військової поліції, професійно підготовленими до боротьби з вуличними заворушеннями.
Захищати главу американської адміністрації від замаху будуть 40 поліцейських машин і мотоциклістів президентського ескорту. Очікується, що Трамп не з’явиться в центральній частині Лондона, де будуть проходити акції протесту.
Газета наводить і графік візиту президента США. Згідно з її даними, Трамп прибуде до Великої Британії 12 липня, його літак приземлиться в лондонському аеропорту Станстед. Звідти американський лідер вирушить вертольотом в резиденцію посла США в Великої Британії в Ріджентс-парку в Лондоні, після чого відвідає Бленгеймський палац біля міста Вудсток в графстві Оксфордшир. У цьому палаці, який є фамільною резиденцією герцогів Мальборо і місцем народження Уїнстона Черчилля, у Трампа запланована вечеря.
У п’ятницю, 13 липня, президент США проведе переговори з главою британського уряду Терезою Мей в заміській прем’єрській резиденції Чекерс, а після цього відправиться на аудієнцію до королеви Єлизавети II до Віндзорського замку. Газета не виключає, що в цей день Трамп може відвідати одну з американських військових баз на території королівства.
В останній день візиту, 14 липня, американський президент, як очікується, відвідає гольф-курорт Trump Turnberry в Шотландії. Після цього він відразу покине Велику Британію, або попередньо заїде в шотландський місто Абердін. Причин останньої можливої зупинки газета не вказує, однак відомо, що в області Абердіншир розташований ще один гольф-клуб президента Trump International Golf Links.