Дачный кооператив горел на Киевщине
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Сегодня, 21 ноября, дачный кооператив "Транс Строитель" горел в селе Летки в Киевской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС Киевской области.
Так, в 6:25 к спасателям поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке в селе Летки Киевской области.
На место вызова срочно направлен дежурный караул 21-й Государственной пожарно-спасательной части. Прибыв на место происшествия было установлено, что горит кровля хозяйственной постройки и стены по всей площади. Пожар был ликвидирован в 09:53.
Причина пожара и сумма ущерба устанавливается.