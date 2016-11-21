Дачный кооператив горел на Киевщине

Так, в 6:25 к спасателям поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке в селе Летки Киевской области.

На место вызова срочно направлен дежурный караул 21-й Государственной пожарно-спасательной части. Прибыв на место происшествия было установлено, что горит кровля хозяйственной постройки и стены по всей площади. Пожар был ликвидирован в 09:53.

Причина пожара и сумма ущерба устанавливается.