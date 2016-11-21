Дачний кооператив горів на Київщині

Так, о 6:25 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в господарчій будівлі у селі Літки Київської області.

На місце виклику терміново направлено черговий караул 21-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Прибувши на місце події було встановлено, що горить покрівля господарчої будівлі та стіни по всій площі. Пожежу було ліквідовано о 09:53.

Причина пожежі та сума збитку встановлюється.