Дачний кооператив горів на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Сьогодні, 21 листопада, дачний кооператив “Транс Будівельник” горів у селі Літки на Київщині. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС Київської області.
Так, о 6:25 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в господарчій будівлі у селі Літки Київської області.
На місце виклику терміново направлено черговий караул 21-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Прибувши на місце події було встановлено, що горить покрівля господарчої будівлі та стіни по всій площі. Пожежу було ліквідовано о 09:53.
Причина пожежі та сума збитку встановлюється.