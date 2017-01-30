Д.Трампа раскритиковали на вручении премии Гильдии киноактеров США
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Сразу несколько актеров во время вручения престижной премии Гильдии киноактеров США в Лос-Анджелесе выступили с критикой указа президента Дональда Трампа о запрете на въезд для мигрантов из перечня преимущественно мусульманских стран, передает УНН со ссылкой на ВВС .
Сначала ведущий церемонии актер Эштон Кутчер в своей вступительной речи поздравил "тех, кто находится в аэропортах".
"Ваше место в моей Америке", - добавил он.
Джулия Луи-Дрейфус, которая получила награду за лучшую женскую роль в телевизионной комедии, также не осталась в стороне, заявив, что она может охарактеризовать ограничения на въезд только как "позорные и неамериканские".
Как сообщал УНН, десятки тысяч людей вышли 29 января на улицы более 15 американских городов, выступая против новых иммиграционных ограничений, введенных президентом Дональдом Трампом.