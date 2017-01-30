Д.Трампа розкритикували на врученні премії Гільдії кіноакторів США
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Відразу кілька акторів під час вручення престижної премії Гільдії кіноакторів США в Лос-Анджелесі виступили з критикою указу президента Дональда Трампа про заборону на в’їзд для мігрантів з переліку переважно мусульманських країн, передає УНН з посиланням на ВВС.
Спочатку ведучий церемонії актор Ештон Катчер у своїй вступній промові привітав “тих, хто знаходиться в аеропортах”.
“Ваше місце в моїй Америці”, — додав він.
Джулія Луї-Дрейфус, яка отримала нагороду за кращу жіночу роль у телевізійній комедії, також не залишилася в стороні, заявивши, що вона може охарактеризувати обмеження на в’їзд лише як “ганебні і неамериканські”.
Як повідомляв УНН, десятки тисяч людей вийшли 29 січня на вулиці понад 15 американських міст, виступаючи проти нових імміграційних обмежень, запроваджених президентом Дональдом Трампом.