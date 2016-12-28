Д.Трамп встретит Новый год в Нью-Йорке
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Избранный президент США Дональд Трамп прибудет в Нью-Йорк для встречи Нового года. Об этом на брифинге сообщил его представитель Шон Спайсер, передает УНН со ссылкой на ТАСС .
По словам Ш.Спайсера, накануне Нового года Д.Трамп покинет Флориду, где он отмечал Рождество. Подробности того, как Д.Трамп будет встречать Новый год, Ш.Спайсер пообещал сообщить позже.
Он отметил, что рабочий график Д.Трампа до настоящего времени включает брифинг и ряд встреч с возможными кандидатами на должности в его новой администрации.
"Можно ожидать, что о новых назначениях будет объявлено еще до конца недели", - сказал Ш.Спайсер.
Он добавил, что Д.Трамп ежедневно встречается с представителями своей будущей администрации, занимающимися вопросами национальной безопасности.
Ранее сообщалось, что Д.Трамп в канун Рождества посетил богослужение в епископальной церкви в округе Палм-Бич, штат Флорида.